Fontos kontrollálni a gyerekeket és alaposan átbeszélni velük, miket szabad és nem szabad csinálni, ha esetleg egyedül hagyjuk otthon. Sziládi Hedvig Andrea gyermekcoach, pedagógus elárulta, mindenben példát kell mutatni a gyermekeknek, de most, hogy itt a nyár, fejlesszük is őket, tehát nyugodtan vonjuk be a házimunkába a gyerkőcöket. A…