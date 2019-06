Keanu Reevesszel és új konzollal erősített a Microsoft az E3-ra

A Cyberpunk 2077-ben is szereplő színész volt a cég videojátékos bemutatójának egyik nagy attrakciója. Ezzel együtt a Microsoft egy ötlettelen termékbemutatót villantott, és inkább erőből oldaná meg a konzolháborút.

És kiderült a megjelenési dátum is.

Az E3-on végre egy új trailert láthattunk, amelynek a végén nem csak a premier dátum, hanem Keanu Reeves is megjelent.

Most már nem kérdés, hogy mikor játszhatunk vele, csak azon kell aggódnunk, lesz-e elegendő a gyűjtői kiadásból.

Gamekapocs - Tegnap 20:33 Gaming

Keanu Reeves-szel a színpadon jelentette be a CD Projekt RED, hogy egyrészt a John Wick-sorozat sztárja is szerepelni fog a játékban. És végre a megjelenési dátumra is fény derült.