70 éves korában elhunyt Benke László, többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász - írja az atv.hu. A leggyakrabban, részben a tévéműsora miatt is, Laci bácsiként emlegetett mesterszakács a Wikipedia szerint...

Láthattuk őt különféle televíziós főzőműsorokban, és többször tett eleget felvidéki meghívásoknak is gasztronómiai témájú rendezvényekre.

Elhunyt Benke László, többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász – közölte honlapján az ATV. A mesterszakács évek óta különféle betegségekkel küzdött. Áprilisban ismét kórházba kellett mennie, mert rosszullétek gyötörték. Pályája során motelekben, éttermekben munkálkodott és pedagógusként is dolgozott, emellett…

Benke dolgozott a Szabadság Szállóban, mint hidegkonyhafőnök, ő volt a Sylvanus Száll konyhafőnöke, sőt dolgozott a párizsi Magyar Ház séfjeként, emellett ő üzemeltette a Mátyás Király Éttermet is. Nem csupán mesterszakács és mestercukrász volt, hanem átvehette a "Kiváló pedagógus" kormánykitüntetést is.