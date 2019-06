Hadházy: 680 ezer aláírás gyűlt össze az uniós ügyészséghez csatlakozás érdekében 

A független képviselő szerint a kormány már nem érvelhet azzal, hogy a magyarok elutasítják a csatlakozást, hiszen a közvélemény-kutatások is megerősítik, hogy a többség csatlakozás-párti.

Összesen 680 ezer aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy Magyarország csatlakozzon az európai uniós ügyészséghez - jelentette be Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerdán, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

Propeller - Ma 15:40 Belföld

680 ezer aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A kormány ezt elutasítja, az emberekre hivatkozva, noha még a Fidesz-szavazók közel fele is csatlakozás párti. Magyarországon többségben vannak azok, akik csatlakoznának az EU ügyészségéhez. – jelentette be szerdán az…