A Balaton áradna, de a szakemberek nem hagyják

A nyaralni indulók 2019 nyarán is az utazási igényekhez igazodó járatok közül választhatnak, a Balaton északi és déli partja, illetve a Velencei-tó felé egyaránt.

A hazai úti célok között idén is a Balaton a legnépszerűbb: mint minden évben, most is sok család tervezi vakációját a magyar tengernél, bár az északi és déli partok strandjainak több mint a felén többet kell majd fizetni a kasszánál.