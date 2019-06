Hamarosan minden magyar megtudhatja, mekkorát drágult az élete

Tele lesz a naptára annak, aki a következő héten is figyeli a magyar gazdaságra vonatkozó statisztikákat, és izgalmakban sem lesz hiány: a parlament elé kerül a jövő évi költségvetés tervezete, de érkeznek a májusi inflációs adatok is. Itt a lista, hogy mire figyelhetünk a héten.

ProfitLine - Ma 12:00 Gazdaság

Több statisztikai adat is megjelenik a következő héten, és benyújtják a jövő évi költségvetés tervezetét is a parlamentnek. A statisztikai adatok közül a legnagyobb figyelmet a májusi inflációs adat kaphatja. Közzéteszik a külkereskedelem áprilisi árumérlegét, valamint az államháztartás május végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatót is.