Hétfőtől jegyezhető a magyar állampapír plusz

Azenpenzem - Ma 06:34 Gazdaság

Hétfőtől vásárolhatják meg a befektetők az új szuper állampapírt, az ötéves futamidejű, emelkedő kamatozású Magyar Állampapír Pluszt. Ezzel egyidőben több lakossági állampapír is eltűnik a süllyesztőben, a maradóknak új sorozatai érkeznek. Ezekre már nem kell kamatadót fizetni. Az állam rohamra számít, igaz, mindent be is vetettek, hogy…