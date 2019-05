Lement a választás, a kormány bedarálja az MTA-t

Az Index információi szerint a kormány augusztus elsejével venné el a kutatóhálózatokat az MTA-tól, a vagyont is ingyen használatba kellene adni.

444 - Ma 09:51 Belföld

Az Index megszerezte a törvénymódosítás-csomag tervezetét. Korábban Palkovics és Orbán is azt hazudta, nem államosítják a kutatóintézeteket, a tulajdon szent és sérthetetlen. Most már nem is tárgyalnak az Akadémiával.