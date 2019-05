Orbán: „Rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk”

Európa a mi hazánk is, ezért meg akarjuk változtatni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a választási eredmények nyilvánosságra hozatala után.

OLKT - Tegnap 23:40 Belföld

“Jó esténk van” – kezdte Orbán Viktor az Ep-választást értékelő beszédét. A miniszterelnök szerint a minden korábbinál magasabb részvétellel Magyarország bizonyította európaiságát. “Európa a mi hazánk is, meg is akarjuk változtatni” – mondta. “Hivatalosan is bejelenthetem, hogy a 2019 évi Ep-választást megnyertük” – közölte a…