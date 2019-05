Magyar Nemzet: Történelmi vereség az ellenzéknél

A Magyar Nemzet értesülése szerint a Momentum két jelöltje is bejuthat az Európai Parlamentbe, ezt a szavazatok 88 százalékos feldolgozottságánál mérték.

A Magyar Nemzet szerint 88%-os feldolgozottságnál 16%-on áll a DK, így akár 4 (!) képviselőt is küldhetnek az EP-be. A Momentum 9%-on áll.

Index - Ma 20:57 Belföld

Szivárgó adatok alapján a Fidesz hatalmas, 54 százalékos győzelmet arat. Nemcsak vidéken, Budapesten is sorra nyeri a szavazóköröket. Átrendeződés látható az ellenzéki oldalon: a DK-nak 4 mandátuma is lehet, az MSZP-t és a Jobbikot a Momentum is előzheti.