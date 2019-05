A káosz csúcspontja: lemondott Theresa May

Amint az várható volt, ma rövid beszédében bejelentette távozási menetrendjét Theresa May. A brit miniszterelnök pénteken közölte, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt és a kormány éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig várhatóan ő marad a…

Cikkünk folyamatosan frissül. Theresa May brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt és a kormány éléről — közölte az MTI. A bejelentésről szóló beszédében May azt mondta, „legjobb képességeivel” próbált érvényt szerezni annak a 2016-os népszavazásnak, aminek eredményeként a Brexitről…

