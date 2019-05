Bejelentette lemondását Theresa May

Theresa May brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig várhatóan ő marad a kormányfő.

A brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről, ami miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti.

Theresa May brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig várhatóan ő marad a kormányfő.

Könnyek között befejezett hatperces nyilatkozatában felidézte, hogy háromszor is megpróbálta elfogadtatni a brit-EU megállapodást, de nem járt sikerrel.

Theresa May brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig várhatóan ő marad a kormányfő.

Theresa May brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt és a kormány éléről.

Amint az várható volt, ma rövid beszédében bejelentette távozási menetrendjét Theresa May brit kormányfő. Amellett, hogy sajnálkozásának adott hangot, hogy nem tudta "szállítani" a Brexitet az embereknek, azt mondta, hogy június 7-én...

Theresa May brit miniszterelnök péntek délelőtt bejelentette, hogy június 7-én elhagyja hivatalát. Igazuk volt hét közepén megjelent elemzői értékeléseknek, amelyek szerint már csak napjai vannak hátra a kormányfői poszton.

Június 7-én távozik a párt éléről, addig marad kormányfő, amíg kiválasztják utódját. Sokáig tudott úgy lavírozni, hogy már hónapokkal ezelőtt is leszavazták brexitügyben a pártján belül, de May körül az elmúlt napokban fogyott el végképp a levegő.

Theresa May brit miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy június 7-én távozik

FüHü - Ma 13:23 Vélemény

Lemondott Theres May. A brit miniszterelnök belebukott a Brexit eddig totális kudarcába. Emiatt a britek tegnap kényszerűen szavaztak az EP-választáson. Nomen est omen, Theresa May brit miniszterelnök még májusban, ma bejelentette, hogy június 7-én távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is…