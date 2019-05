F1: Az is megvédte Hamiltont, aki nem szokta

Formula - Tegnap 19:49 Forma1

Niki Lauda halála, a Mercedes fölénye és a Ferrari gyengélkedése áll a középpontban a Monacói Nagydíjon, de a paddockban ezeken túl is hallani olyan pletykákat, amelyek a közeljövőben akár forró témává is válhatnak. Például a lengyelek nagy visszatérőjéről, Robert Kubicáról is pusmognak ezt-azt…