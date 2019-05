Voksán Virág dögösebb, mint valaha

A minap a Mokkában anyatejes palacsintát sütögető DJ szexi fotót posztolt. Ez a tartalom valószínűleg nem lesz annyira megosztó, mint a szokatlan recept, a rajongók dobtak is tőle egy hátast:

IGN - Tegnap 15:48 Film

Visszatért Hamilton és Schwarzenegger! Tim Miller rendező a Terminátor-napon, május 12-én hintette el, hogy heteken belül érkezik a Terminator: Sötét végzet első kedvcsinálója, és erre nem is kellet túl sokat várnunk, hiszen ma már be is futott az előzetes.