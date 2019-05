Továbbra is erős a magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége, a hazai bankrendszer intézményei egy jelentős negatív makrogazdasági sokk esetén is megfelelnének a szabályozói elvárásoknak - derül ki a jegybank csütörtökön közzétett...

Napi - Tegnap 11:06 Belföld

A magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége továbbra is robusztus. A bankok tőkemegfelelési mutatói erős szolvenciáról tanúskodnak, miközben a likviditásfedezeti mutató is bőven a szabályozói elvárások felett helyezkedik el. A hazai bankrendszer intézményei egy jelentős negatív makrogazdasági sokk esetén is megfelelnének a szabályozói…