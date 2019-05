Hatalmas pofonba futott bele a kormányfő az EU-s szakítási drámában

Napi - Ma 14:56 Külföld

A kormány köreit is meglepte, milyen dühös reakciókat váltott ki a kormánypárti képviselők körében Theresa May brit miniszterelnök új, tízpontos javaslata a brexit menedzseléséről. Az ellenzéknek felkínált kompromisszumkísérlet is megbukott.