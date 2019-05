Teljes ellenzéki összefogás a XVI. kerületben

A DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP és Párbeszéd XVI. kerületi szervezetei egyetértenek abban, hogy a Fidesz Kertvárosban is tapasztalható túlhatalmát csak abban az esetben van esély megtörni, ha az őszi önkormányzati választásokon az ellenzék összes pártja együttműködik – írják közös közleményükben.

Az európai parlamenti választás szembesítheti a kormányt azzal, hogy Európa-politikája nem az emberek érdekét szolgálja, befolyásolhatja a magyar belpolitikát, de azt is, merre menjen tovább az ellenzék. Az ellenzék pedig „ezerrel készülni fog az őszre” – mondta Tóth Bertalan az Inforádió Aréna című műsorában kedden.

Azon a választói torta darabon kénytelenek most is osztozni az ellenzéki pártok, amelyiket 2018 tavaszán is szeletelték – miután nem kértek az MSZP közös lista ötletéből. Miután az EP-kampány a mindennapokról szól, a különböző formációk belpolitikai választásként kezelik, és egymás bázisát próbálják szociális lerabolni. Mégpedig azokkal a…