Zelenszkij máris feloszlatta az ukrán parlamentet

Hétfőn a törvényhozásban letette a hivatali esküt Volodimir Zelenszkij, majd ezt követően bejelentette az ukrán parlament feloszlatását is.

ATV - Ma 10:26 Külföld

Volodimir Zelenszkij beiktatási beszédében felszólította a kormányt, hogy két hónapon belül mentse fel a titkosszolgálat vezetőjét, a főügyészt és a védelmi minisztert. A kormány tagjainak azt üzente: jobban teszik, ha ők is felmondanak. Az ukrán sajtó beszámolója szerint a védelmi miniszter és a titkosszolgálat vezetője be is nyújtotta lemondását.