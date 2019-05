Belebukott a McLaren-főnök Alonso kudarcába

Motorsport - Ma 06:00 Sport

A hu.motorsport.com az elsők között számolhatott be arról, hogy a McLarennek nem sikerült kvalifikálnia magát az idei Indy 500-ra, ami nyilvánvalóan minden szinten kellemetlen a csapatnak, pénzügyileg is.Senki nem várt hasonlót, ám már a felkészülésük is nagyon nehezen ment, miközben Alonsónak volt egy nagyobb balesete is a második…