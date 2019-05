Életbevágó hírt közölt a rendőrség minden magyarral

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról - számolt be az M1 aktuális csatorna szombat délutáni híradójában.

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról – számolt be az M1 aktuális csatorna szombat délutáni híradójában.

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról - számolt be az M1 aktuális csatorna szombat délutáni híradójában. A műsorban elhangzott: a rendőrség által készített videóban azt is elmondják...

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról. A felnőtteknek szóló kisfilm után a gyerekeknek is készítettek animációt.

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról - számolt be az M1 aktuális csatorna szombat délutáni híradójában.

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról - számolt be az M1 aktuális csatorna szombat délutáni híradójában.

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról - számolt be az M1 aktuális csatorna szombat délutáni híradójában. A műsorban elhangzott: a rendőrség által készített videóban azt is elmondják, mikor kell tárcsázni a segélyhívót, és azt is, hogy mit kell elmondani a diszpécsernek. A rendőrség adatai szerint évente…