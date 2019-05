Elsőre blöffnek tűnt, de hosszú távú stratégia lehet Trump kereskedelmi háborúja

Amerikai sajtóhírek szerint nem várható, hogy enyhülni fog az amerikai elnök világpiaci keménykedése. Sőt, valószínűbb, hogy a protekcionista politika az USA Európai Unióhoz fűződő kapcsolatát is lehűti - a trumpi hozzáállást pedig akár a világkereskedelem további játékosai is magukévá tehetik.

MFor - Tegnap 18:30 Gazdaság

A New York Times szerint nem várható, hogy enyhülni fog az amerikai elnök világpiaci keménykedése. Sőt, valószínűbb, hogy a protekcionista politika az USA Európai Unióhoz fűződő kapcsolatát is lehűti - a trumpi hozzáállást pedig akár a világkereskedelem további játékosai is magukévá tehetik.