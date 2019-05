Újra Bajnokok Ligája győztes a Győri ETO

Propeller - Ma 20:45 Sport

A Győri Audi ETO KC ötödik alkalommal nyerte meg a női kézilabda Bajnokok Ligáját, miután a vasárnapi fináléban 25-24-re legyőzte az orosz Rosztov-Don csapatát a budapesti négyes döntő második játéknapján. RESULT: An impressive effort by @rostovhandballe in their first #ehfcl Final but the remains with #Györ! #ehffinal4 #hellobudapest…