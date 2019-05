Nagy László az idény végén visszavonul

22 év után fejezi be a szezon végén.

A Telekom Veszprém sajtótájékoztatóján jelentette be a legendás kézis, hogy a szezon végén végleg befejezi pályafutását. Nagy 22 év kézilabdázás után döntött a búcsú mellett - írja az Index.

A júniusi, kölni final four után visszavonul az aktív játéktól Nagy László, a Telekom Veszprém 38 éves kézilabdázója. A jobbátlövő már korábban elmondta, hogy a tervei szerint 2019 nyarán lejár a szerződése, és be is fejezi az aktív kézilabdát. Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy Nagy Lászlóra a következő idé