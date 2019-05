Tökéletes a széljárás, minden a feltörekvők mellett szól - Magyarország ebből mégis kimarad

Privátbankár - Tegnap 18:20 Gazdaság

Kiváló most a globális széljárás a feltörekvő piaci kötvényeknek, Amerika és Kína is ezekre a malmokra hajtja most a vizet - a fejlett piacok továbbra is alig fizetnek valamit, előtérbe kerülnek a kockázatosabb eszközök. Magyarországon azonban annyira alacsony a reálkamat, hogy a befektetők biztosan nem fognak tolongani a kötvényeinkért.