Csányi Sándor kiakadt a magyar klubok tulajdonosaira, akik öntik ki a pénzt az ablakon

Csakfoci - Ma 12:04 Foci

Az MLSZ elnöke kemény szavakkal illette azokat a klubokat és tulajdonosokat, akik felelőtlenül gazdálkodtak és rossz átigazolási politikájuknak is köszönhetően kerültek bajba. Csányi Sándor több téren is szigorúbb ellenőrzést, sőt, korlátozást és szankciókat is ígért a jövőben érintett csapatoknak.