Története során először EL-döntős az Arsenal, tizenegyespárbaj után finalista a Chelsea

Emlékezetes meccseken jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe kedden és szerdán a Liverpool és a Tottenham, majd amikor csütörtök este az Arsenal és a Chelsea is beverekedte magát az Európa-liga fináléjába, eldőlt, hogy az európai kupasorozatok történetében első alkalommal kerültek be (legalább) két fináléba is egy azonos nemzetből…