Ábel Anita új szerelme olasz csajozógép volt a Balaton partján

Propeller - Tegnap 20:34 Bulvár

Ábel Anita új szerelme, Roberto Favaro csajozni jött a Balatonhoz, aztán beleszeretett Magyarországba. Ábel Anita tavaly novemberben jelentette be, hogy elválik a gyermeke apjától, majd a kudarc után jöttek a sikerek is: lefogyott, új műsort kapott, most pedig a magánéletében is beállt az egyensúly. Az imént osztott meg egy közös képet új párjával