Túl nehéz volt a matekérettségi – petíciót indítottak a diákok

Propeller - Tegnap 14:40 Külföld

Németországban a diákok túl nehéznek tartották a vizsgafeladatokat, ezért most tüntetnek. Azt mondják, olyan feladatokat kaptak az érettségin, amiket nem érintettek a tanév során. Egy petíciót is indítottak azért, hogy a pontozás és a feladatok nehézsége arányban legyenek egymással. A tüntetés több tartományt is érint – írta meg a HVG a…