Ujhelyi nyílt levelet írt a Néppárt elnökének ATV - Ma 10:10 Belföld Másfél hónap is eltelt már azóta, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát a kereszténydemokrata pártcsaládban.

Ujhelyi: „anyaszomorító” kormányzás folyik HVG - Ma 14:31 Belföld Anyaszomorító kormányzás folyik ma Magyarországon, családok százezrei tapasztalják ugyanis, hogy az „elitista, jobboldali, nacionalista kormányzat” csak saját holdudvarát és a társadalom elitjét támogatja - mondta Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd szövetség európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltje vasárnap Budapesten.

Orbán elszámolta magát a pávatáncával Hírklikk - Ma 12:13 Belföld Másfél hónap is eltelt már azóta, hogy az Európai Néppárt felfüggesztette a Fidesz tagságát a kereszténydemokrata pártcsaládban. Ez volt az a pillanat, amely végérvényesen megváltoztatott mindent: bebizonyosodott, hogy Orbán elszámolta magát az addig rutinosan végzett pávatáncával és most tényleg nemcsak elment a falig, de be is törte a fejét…

