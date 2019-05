Hatalmasat zuhan a hőmérséklet az ország egyik felében a hétvégén, a másikon marad a jó idő

Egy markáns hidegfront nyomán erős lehűlésre kell készülni a hétvégén, vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik a levegő, másutt 20 fok is lehet. Emellett erős szélre és esőre is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-nek.