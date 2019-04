Az ellenzék vezére szerint puccs van Venezuelában

Globoport - Ma 14:18 Külföld

Katonák is követnek engem - közölte Juan Guaido, akit egy légi támaszponton fényképeztek le. Az ellenzék vezére, aki Donald Trump is támogat, hónapok óta próbálja megbuktatni Nicolas Maduro elnök rendszerét. Most a hadsereget hívta felkelésre tisztek társaságában.