Új hírek Sas József állapotáról

A humorista két hónapja szenvedett stroke-ot, felesége most friss hírekkel szolgált az állapotáról.

A humoristát még hónapokig nem engedik haza, és mire megerősödik, az otthonát is át kell alakítani.

Lassan gyógyul Sas József (80)! Bár még több hónap, mire a humorista hazatérhet az ország egyik legjobb rehabilitációs intézetéből, de azt is komoly feltételekhez kötik. Az otthonukat átrendezik, hogy megfeleljen az előírásoknak, ráadásul a feleségének be kell szereznie egy speciális ágyat is.