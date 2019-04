Putyin: minden ukrán lehetne orosz állampolgár

Vlagyimir Putyin sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy immár nemcsak a két kelet-ukrajnai "köztársaság", Donyeck és Luhanszk lakói, hanem az összes ukrán számára megkönnyítenék az orosz állampolgárság megszerzését. Fehéroroszországot is szorongatják, készül az új Szovjetunió?

Az orosz államfő szombaton közölte, hogy Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel.

Az orosz államfő szombaton közölte, hogy Oroszország megkönnyítené az állampolgárság megszerzését az összes ukránnak, és a két ország közötti kapcsolatok javításának lehetséges jeleként felvetette azt is, hogy találkozzon Ukrajna megválasztott elnökével, Volodimir Zelenszkijjel.

Körkép - Ma 13:33 Külföld

Nyitókép forrása: bloomberg.com Rengeteg nemzetközi bírálatot gyűjtött be Oroszország és Vlagyimir Putyin orosz elnök amiatt, hogy egy elnöki dekrétummal lehetővé tette a Ukrajna oroszbarát szeparatisták által ellenőrzött vidékein élőknek az orosz kettős állampolgárság megszerzését. Most váratlan fordulat következett be: Putyin kiterjesztené…