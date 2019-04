Zivatarok söpörnek végig az országon, elsőfokú figyelmeztetés lépett életbe

Este fél 11 körül citromsárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Fotó: Pixabay A péntek este érkező hidegfront nyomában zivatarok alakultak ki, jelentős csapadék egyelőre az ország délnyugati részén hullott, de az Időkép radarja azt mutatja, hogy a középső megyékben is zuhog már az eső. Itt követheti nyomon a…

A hidegfront mozog tovább kelet felé, így délelőtt a keleti megyékben még sokfelé, majd ott is egyre kevesebb helyen várható csapadék, és arrafelé is több helyen kisüthet a nap. Főként délután azonban a Dunántúl nyugati, délnyugati részein is lehet helyenként záporeső, esetleg zivatar. A maximum hőmérsékletek általában 16 és 22 fok között…