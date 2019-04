Egészen szürreális a ping-pong-vb a kínaiakkal

NSO - Ma 20:21 Sport

Az már délelőtt kiderült, hogy a férfi egyes egyik elődöntőjét két kínai, Ma Lung és Liang Csin-kun vívja majd, estére az is eldőlt, hogy a másik ágon a svéd Mattias Falck és a dél-koreai An Dzse Hjun került be az elődöntőbe.