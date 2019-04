Dánia leggazdagabb embere három gyermekét vesztette el Srí Lankán

Dánia leggazdagabb emberének, az Asos fast fashion ruhamárka vezérének három gyereke is a Srí Lanka-i robbantások áldozatai között van - írja az Independent.

Egyikük négy nappal a bombázások előtt még posztolt is három testvéréről az Instagramra.

Dánia leggazdagabb emberének, az Asos fast fashion ruhamárka vezérének három gyereke is a Srí Lanka-i robbantások áldozatai között vannak, írja az Independent. Anders Holch Povlsen négy gyereke is az országban nyaralt a húsvéti szünetek alatt, egyikük négy nappal a bombázások előtt még posztolt is három testvéréről az Instagramra.