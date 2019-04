Brit toplista: nem talált legyőzőre a The Division 2

Gamekapocs - Tegnap 06:00 Gaming

A múlt hét is viszonylagos csendben telt, így nem meglepő, hogy az egy héttel ezelőtt ismét élre állt The Division 2 ezúttal sem talált legyőzőre. Vannak azonban visszatérők, miközben a Sekiro: Shadows Die Twice még hátrébb csúszott.