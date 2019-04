Ismét az MTVA székházánál van az ellenzék – ezt követelik

Papp Dániel hírigazgatóval akarnak beszélni és egy politikai kiáltványt szeretnének beolvasni a tévében. A lapokat csak kiragasztani tudták, mert nem engedték be őket. Hétfő délután ellenzéki politikusok, többek között Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Tordai Bence, Varju László és néhány momentumos az MTVA Kunigunda utcai…

Sokadjára akciózott Hadházy Ákos szervezésében az ellenzék az MTVA épületénél, de be most sem jutottak. A majdnem összellenzéki akcióban se szocialista és LMP-s politikust nem láttunk – mint kiderült, nem véletlenül!

Hétfő kora délután több ellenzéki képviselő, többek között Hadházy Ákos, Varju László, Tordai Bence és Szél Bernadett jelent meg az Mtva Kunigunda utcai székházánál. A képviselők célja az, hogy Papp Dániel hírigazgatóval beszélhessenek. Ha nem engedik be őket, akkor elmondásuk szerint az Mtva összes bejáratát egy órán át blokád alá...

Index - Ma 13:35 Belföld

Többek között Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Tordai is be akart jutni az épületbe. Kiáltványuk is van.