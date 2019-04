Mutatjuk, hol számíthatnak ma zivatarokra

A többórás napsütés mellett hétfőn és kedden is több helyen erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, a déli tájakon pedig felhősebb körzetek is lehetnek. Mindkét nap a Dunántúlon számíthatunk nagyobb számban záporra, helyenként zivatarra, akár még éjszaka is, másutt inkább csak néhol lehet futó zápor, esetleg zivatar.