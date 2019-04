Nem a Nyugat a véleményszabadság bástyája, hanem Magyarország

Ezer és egy példát tudnánk a közelmúltból kiragadni, hogy Nyugat-Európában miként tiporják lábbal a szólás- és véleményszabadságot. De talán a legékesebb példája a "fejlett Nyugat" ez ügyben tanúsított kettős mércéjének az az, ahogyan a kollektív nemzetközi sajtó örömködve számolt be arról a hírről, hogy Roger Scruton világhírű brit filozófust a vé

HVG - Tegnap 17:09 Külföld

Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.