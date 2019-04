Iszlám állam: részletes vallomást tett F. Hasszán

Lokál - Ma 00:01 Belföld

Kilenc órán át vallott a terrorizmus gyanújával letartóztatott szír férfi. Hasszán F. most is tagadja, hogy részt vett volna a homszi mészárlásban, de beismerte, hogy egy ideig a szír kormányerők katonája volt – számolt be róla a Magyar Nemzet. A férfi korábban azt is állította, hogy a görög titkosszolgálat beszervezte őt, amit az EYP azóta közlemé