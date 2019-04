Verhofstadt üdvözölte Theresa May bejelentését

A Brexit további halasztásának szükségességéről beszélt a brit miniszterelnök. A kormányülés után azt is mondta: hogy kiutat találjanak a zsákutcából, kész találkozni a Munkáspárt vezetőjével. Továbbra is teljes a zűrzavar, miután Theresa May unióval kialkudott kilépési egyezményét a múlt héten harmadszor is leszavazta a londoni parlament.…