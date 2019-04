Elfogadta az Országgyűlés a családvédelmi akciótervet

Elfogadta az Országgyűlés hétfőn a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat, valamint döntött arról is, hogy a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz kerülnek a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói jogai.

HírHugó - Ma 15:29 Vélemény

Orbán Viktor levelet írt ismét közpénzből minden olyan magyar állampolgárnak, ki nem az Európai Unió területén él, így az ukrajnai és szerbiai magyarságnak is, hogy figyelmeztesse őket, most már ők is szavazhatnak a májusi európai parlamenti választáson. Az európai parlamenti választásokon nem szavazhattak, azok a határon túli…