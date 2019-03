Átadják a 3-as metró felújított szakaszát

HVG - Ma 14:52 Belföld

Átadták a hármas metró felújított szakaszát, így ma délutántól az újpesti végállomás és a Dózsa György út között is közlekednek a szerelvények. Délelőtt Tarlós István újságírókkal járta végig az állomásokat, amelyeket ő is most látott először. A videóból megtudhatják elégedett-e az eredménnyel.