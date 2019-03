Az Egyesült Királyság továbbra is az Európai Unió tagja

Theresa May még a második parlamenti elutasítás után kezdeményezte a határidő kitolását.

Egyre valószínűbb Nagy-Britannia kizuhanása az Európai Unióból, miután a londoni alsóház tegnap harmadszorra is elutasította a Theresa May-féle brexitalkut.

Theresa May kezdeményezte az EU-nál a kilépés elhalasztását június 30-ig. Lejárt közép-európai idő szerint pénteken éjfélkor a brit EU-tagság megszűnésének eredeti határideje, az Egyesült Királyság azonban továbbra is az Európai Unió teljes jogú tagja, miután a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodást a londoni alsóház háromszor…

A londoni parlament alsóháza pénteken harmadszor is elutasította a kilépési megállapodást. A délutáni szavazáson az EU-val novemberben elért egyezségre 286-an, ellene 344-en voksoltak, vagyis a kormány 58 fős többségű vereséget szenvedett.

Lejárt közép-európai idő szerint pénteken éjfélkor a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) eredeti határideje, az Egyesült Királyság azonban továbbra is az Európai Unió teljes jogú tagja, miután a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodást a londoni alsóház háromszor is elutasította, és Theresa May miniszterelnök a második parlamenti…