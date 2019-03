Ferencvárosban verhető a Fidesz, ám az ellenzék ismét csak önmagát nyírja ki

HVG - Ma 12:15 Belföld

Ferencvárosban öt évvel ezelőtt éppen csak nyert a Fidesz, és a kerületben most is hatalmas az ellenzéki pártok nyomulása. Ám máris látszik: nem a legnépszerűbbnek tartott ellenzéki lesz a közös jelölt, így viszont többen is indulhatnak, amivel tálcán kínálják az újrázást Bácskai János polgármesternek.