Baukó Éva kamerák előtt vallotta be, hogy lefeküdt Talmácsi Gáborral

A tegnap esti Gyertek át! egyik vendége Baukó Éva volt, aki kendőzetlenül, és rá jellemzően cseppet sem visszafogottan beszélt szexuális együttlétéről Talmácsi Gáborral. - Nem volt jó. Nulla. Most nem akarok hazudni. Amikor volt ez a szexuális együttlétünk, akkor így rám csimpaszkodott, mintha a motorja lennék. Esküszöm,…

OLKT - Tegnap 11:28 Vélemény

