Harmadszor is nemet mondott a brit parlament, teljes a káosz

Harmadszor is elutasította az EU-val kötött kilépési megállapodást a brit parlament alsóháza. Mivel korábban a megállapodás nélküli kilépést is elvetették, és egyetlen alternatív megoldásnak sincs többsége, totális patthelyzet állt elő. Most április 12-ig kell kitalálniuk, hogy mit akarnak, különben jön a no deal Brexit.