Elfogatóparancs alapján körözik Gulyás Mártont

Mint a Hír Hugó is megírta Március 29-én, pénteken a rendőrség elfogatóparancsot adott ki az ismert ellenzéki aktivista, Gulyás Márton ellen, ezután Gulyás saját maga ment be a rendőrségre, ám ügyvédje egy furcsa körülményre is felhívta a figyelmet A Pesti Központi Kerületi Bíróság az elfogatást egy garázdaság gyanúja miatt folytatott ügyben rendel