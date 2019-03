Tom Cruise kitiltotta Nicole Kidmant: nem mehet el fia esküvőjére, mert nem szcientológus

Tom Cruise híres arról, hogy nem csak jó színész, és kasszasiker filmekben játszik, hanem magánélete miatt is sokszor a figyelem középpontjába kerül. Most újabb családi balhé van kibontakozóban.

Connor Cruise és menyasszonya is nagy szcientológusok, így a kitagadott édesanyjának nincs helye a lagzin.

A színésznő a pletykák szerint már évek óta eltávolodott nem csak fiától, de Tommal közösen adoptált 26 éves lányától, Isabellától is.

Nem lesz ott örökbefogadott fia esküvőjén Nicole Kidman. Az ausztrál színésznő volt férje, Tom Cruise állítólag nem is tervezte, hogy meghívja őt a 24 éves Connor és olasz barátnője, Silvia nagy napjára - írja a Daily Mail. Az ok állítólag Cruise-ék scientológus vallása - amit Connor is követ - és amitől Kidman igyekszik elhatárolni magát. A…